レスリング女子５０キロ級で東京五輪金メダル、パリ五輪銅メダルの須崎優衣が９日までに自身のインスタグラムを更新し、ハワイを訪れたことを報告した。英文で「家族をハワイに連れて行く夢が叶った」とうれしそうに投稿。「今まで幸せにしてもらった分、家族を幸せにしたい。すべての夢を叶える」と誓った。現地で撮影した写真をアップ。巻き髪をサラリとなびかせてニッコリ。美女オーラ全開のプライベート姿に、フォロワー