元アイドルを中心として歌手やモデルなど多くの「バラドル」が活躍している中、今もっとも注目を集めている1人が村重杏奈だ。村重は、アイドルグループ・HKT48の元メンバーで、現在は『呼び出し先生タナカ』『オールナイトフジコ』『ぽかぽか』（すべてフジテレビ系）などに出演中。他にも、さまざまなジャンルのバラエティ番組にゲスト出演し、2023年にはニホンモニターが発表する「2023ブレイクタレント」でランクインする躍進を