札幌が追い付き、引き分け。リードを許した後半、前への意識を強めてクロスから駒井が同点ゴール。さらに押し込んだが、詰めを欠いて逆転までいかなかった。運動量で上回った湘南は追い付かれた後に冷静さがなくなり、受け身に回った。