京都が追い付いた。１点を追う後半に前線からのプレスで立て続けにゴールに迫り、ＰＫをラファエルエリアスが決めた。川崎は選手交代で攻撃を活性化。大島のパスに抜け出した山田が決めて先制したが、逃げ切れなかった。