社会人野球の第４９回日本選手権最終日は９日、京セラドーム大阪で決勝が行われ、トヨタ自動車がホンダを３―０で下し、２大会ぶり７度目の優勝を遂げた。優勝７回は住友金属に並び、大会最多。ホンダは３７大会ぶりの頂点には届かなかった。トヨタ自動車は一回に逢沢の３ランで先制。増居が７安打を許しながらも、要所を抑えて完封した。