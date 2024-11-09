入浴中の梅(佐伯梅)(@koumesuke)さんは、いつものようにバスルームでシャンプーをしています。しかしこのあと、悲しい事態に見舞われることに。梅(佐伯梅)さんの身に降りかかった事件とは？もしかしたら、あなたも1度は経験したことがあるかもしれません。 ©koumesuke ©koumesuke ©koumesuke ©koumesuke ©koumesuke ©koumesuke