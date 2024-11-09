ハイヒール・モモコが７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「モモコ新聞」に新規動画を投稿。大雨で自宅屋上が水浸しになり、雨漏りしたことを明かした。「先週末、大阪を襲った大雨でモモコ家がエラいことに！」「大阪市に大雨警報、洪水警報」と“見出し”をつけており、「今家帰ってきたら階段が濡れてたので、上（天井）見たら、エグい雨漏りです」と自らカメラで撮影しながら、屋上へ上がった。屋上は水がたまり、プー