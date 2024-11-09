ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45）が9日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲストとして生出演。日本球界時代に攻めづらかった打者を挙げる場面があった。五十嵐氏は番組の事前アンケートでドジャースの大谷翔平投手を抑えるならどこへ投げるかという質問に「インハイ」と回答したという。パーソナリティーのナイツ・塙宣之が「これでもインハイだと大谷パコ