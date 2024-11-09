「社会人野球日本選手権・決勝、トヨタ自動車３−０Ｈｏｎｄａ」（９日、京セラドーム大阪）トヨタ自動車が２０２２年以来２大会ぶりで住友金属の歴代最多タイに並ぶ７度目の優勝を果たした。初回１死一、二塁で４番・逢沢崚介外野手が右翼への３ランを放って先制。いきなり試合の主導権を握った。得点はその３点のみに終わったが、先発左腕の増居翔太投手が９回７安打無失点で完封。二回は３つのアウトを全て三振で奪うな