テレビアニメ『ゆるキャン△』第4期の制作決定が9日、発表された。原作者のあfろ氏よりイラスト＆コメントも到着。イラストには『SEASON3』より登場した瑞浪絵真と中津川メイが描かれている。【動画】癒される〜公開された『ゆるキャン△』3期の映像同作は、キャンプの魅力とキャンプを満喫する主人公・志摩リンを含めた女子高生たちのゆるやかな日常を描いた作品。『まんがタイムきららフォワード』で連載中のコミックが原作