東京六大学野球リーグの早大戦1回戦で笑顔を見せる慶大・清原＝神宮東京六大学野球リーグは9日、神宮球場で最終週の早慶1回戦が行われ、春秋連覇まであと1勝の早大は1―9で5位の慶大に完敗し、2季連続48度目の制覇を持ち越した。早大は10日の2回戦で勝てば優勝が決まるが、連敗すると勝ち点4、8勝3敗2分けで明大と並んで優勝決定戦が実施される。早大は今季6勝無敗のエース伊藤樹が清原に本塁打を浴びるなど、7回5失点と崩れた