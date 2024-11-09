ニューヨーク発のハンバーガーレストラン｢Shake Shack®(シェイク シャック)｣は、2024年11月13日(水)に、日本上陸9周年を迎えます。9周年を記念し、東京都内8店舗限定の｢トーキョーシティシェイク｣として、日本茶カフェ｢八屋｣のほうじ茶を使用した和テイストの｢ほうじ茶シェイク｣を発売いたします。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 【シェイク シャック】上陸9周年アニバ