米音楽界最高の栄誉とされる第67回グラミー賞の候補が8日に発表され、米歌手ビヨンセ（43）が最多11部門にノミネートされた。3月下旬にリリースした自身初となるカントリーアルバム「カウボーイ・カーター」が高い評価を受けたビヨンセは、最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞の主要3部門すべてで候補入りを果たした。夫ジェイ・Zと並ぶ88ノミネートのタイ記録を保持していたビヨンセは、これでキャリアを通じて99部