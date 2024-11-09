大相撲九州場所は10日、福岡国際センターで初日を迎える。前日の9日には同センターで15日間の安全を祈願する土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会幹部らが出席。場所の始まりを告げる触れ太鼓が福博の街に繰り出した。今回は九州場所として28年ぶりに全15日間、チケット完売に当たる「札止め」となった。最大の注目は先場所2度目の優勝を果たした新大関の大の里。2場所連続2桁白星で昨年夏場所以来の小