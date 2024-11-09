◆ソフトバンク秋季キャンプ（9日、筑後）右頰骨の整復手術を受けたソフトバンクの谷川原健太捕手（27）が5日から合流し、連日汗を流している。10月13日のみやざきフェニックス・リーグ、日本独立リーグ選抜戦（都城）で、セカンドアップ中に相手チームの送球が右側頭部を直撃。14日に右頰骨（きょうこつ）弓骨折観血的整復術を受けた。その後、福岡県筑後市のリハビリ組で調整し、5日からキャンプに合流した