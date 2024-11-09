西武の平良海馬投手（24）が来季の先発ローテーション復帰を目指し、秋季キャンプで下半身強化に取り組んでいる。埼玉県所沢市内の球団施設で行っている秋季キャンプに参加し、8日は投手陣の投内連係プレーのノックなどで汗を流した。9日はグラウンドでのランニングなど軽めのメニューをこなした。「今は球速アップのためにウエートトレーニングを中心にやっている。下半身で地面をしっかり押して、それがピッチングにつなが