玉野市医師会と岡山県産婦人科医会が大塚製薬と協力し、妊娠や出産に備える健康管理の重要性を広める研修会を7日玉野市で開きました。 【写真を見る】妊娠・出産を見据えた健康管理をプレコンセプションケアの研修会葉酸の適切な接種を呼びかけ【岡山】 研修を前に、玉野市医師会と岡山県産婦人科医会が、プレコンセプションケアの啓発活動への協力を玉野市に要望しました。「プレコンセプションケア」とは将来の妊娠・出産