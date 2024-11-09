48歳、人生の折り返しを過ぎて「結婚」を目標に婚活を始めた漫画家・中川学が描く漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』。年収200万円、身銭を切ってマッチングアプリに登録して、順調に複数の女性とデートをすることになった。せっかくデートでいいコミュニケーションをとっても、なかなか関係性が進展しない中川氏。そこには根深い問題があった。 【漫画】「お前が人の見た目言える立場かッ」婚活がうまくいか