町田が攻守で圧倒した。望月らの鋭いサイド攻撃を軸に主導権を握り、前半に白崎が先制点。後半も攻め手を緩めず、呉世勲と相馬のゴールで突き放した。Ｆ東京は高さに勝る相手守備に手を焼き、要所でのカウンターも不発だった。