◇明治安田J1リーグ第36節鹿島0―0名古屋（2024年11月9日カシマ）鹿島は名古屋とスコアレスドローに終わった。前半から押し気味に試合を進めたが、後半13分にFW鈴木優磨が一発退場。左サイドのタッチライン際でMF椎橋慧也にファウルで倒された直後、椎橋を胸で突き飛ばした。両軍がもみ合う一触即発の事態に発展し、試合は約6分間中断。椎橋には警告が与えられ、ベンチ前で審判に抗議を続けた中後雅喜監督も警告を受け