女優の広瀬すず（26）が9日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。幼少期の食生活について語った。この日は、おすすめのご当地グルメのメッセージを募集。とあるリスナーから、幼少期、食わず嫌いで食べたことはないと前置きされつつ、奈良県の郷土料理・柿の葉寿司を勧められる一幕があった。「食べたことあるような、ないような気がするのよ、柿の葉寿司。それこそ関西の方に映画のキャペ