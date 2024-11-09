■東京六大学野球秋季リーグ戦 第9週 早稲田大 1−9 慶應大（9日神宮球場）東京六大学野球秋季リーグ戦第9週、慶應大は早稲田大との1回戦に大勝した。慶應大は今季はここまで3勝7敗の勝ち点1ですでに17季ぶりのBクラス、5位が決定して迎えた早慶戦。負ければ早稲田大の48度目の優勝が目の前で決まる一戦で意地をみせた。試合は相手エース・伊藤樹（3年・仙台育英）に対し、先頭の水鳥遥貴（4年・慶應）が初球を打ち左中間への