◇第49回社会人野球日本選手権大会決勝トヨタ自動車3―0Honda（2024年11月9日京セラD）トヨタ自動車がHondaとの決勝を3―0の完封勝利で制し、22年以来2年ぶりの優勝を決めた。7度目の優勝は、住友金属に並ぶ大会史上最多となった。初回1死一、二塁で4番の逢沢崚介が右翼席への先制3ランを決めて主導権を握った。決勝の先発を託された最速149キロ左腕の増居翔太は、今大会2度目の完封勝利を挙げた。3―0の6回2死一、三