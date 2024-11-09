プロ野球・千葉ロッテマリーンズは9日、佐々木朗希投手（23）の大リーグ挑戦に向けた手続きを開始したと発表した。ポスティングシステムを利用する。千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手©C.L.M.佐々木は球団を通じ、「一度しかない野球人生で後悔のないように、マイナー契約からはい上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」との談話を出した。大リーグの労使協定では、25歳未満の海外選手は契約金や年俸などが