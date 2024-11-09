女優の浜辺美波（24歳）が11月9日、自身のTwitter（X）を更新。同日夜放送のバラエティ番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ系）に、スタジオゲストとして出演することを告知している。浜辺はこの日、「本日19時から放送の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』スタジオにお邪魔させていただきました」と告知。スタジオでは「ずっとびっくりしてました」とのことで、「初めてのドッキリGPさんスタジオでアワアワ