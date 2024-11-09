気象庁は鹿児島県与論町に発表していた大雨特別警報を、午後2時に大雨警報に切り替えました。年間降水量の3分の1が1日半で降る記録的な大雨となり、地盤が緩んでいることから、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 【1日半で年間降水量の1／3の雨】 奄美南部では8日から発達した雨雲がかかり続け、気象庁は9日未明、与論町で「災害発生の危険度が急激に高まっている」として、大雨特別警報を発表しました。 与論町では7日からの