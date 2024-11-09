【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は８日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地での７６ｅｒｓ戦に先発出場し、３２分５０秒の出場で９得点、４リバウンド、１アシストだった。レーカーズは１１６―１０６で勝ち、連敗を２で止めた。グリズリーズの河村勇輝はホームのウィザーズ戦に途中出場し、４分３９秒のプレーで３点シュートを１本決めて３得点、２リバウンド、１アシストだった。グリズリ