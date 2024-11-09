◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節湘南１―１札幌（９日・レモンＳ、１万２６００人）札幌はアウェーで湘南に１―１で引き分けた。後半５分、湘南ＭＦ田中聡の左足ミドルシュートがＤＦ大崎玲央に当たってコースが変わってゴール左へ決められ、先制点を奪われた。だが、同１４分に札幌ＭＦ近藤友喜の右クロスからＭＦ駒井善成がヘディングシュートを決め、同点に追いついた。終盤はＭＦ浅野雄也、ＦＷキム・ゴンヒらフレッシ