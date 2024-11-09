◆明治安田Ｊ１リーグ第３６節町田―ＦＣ東京（９日・国立）ＦＣ東京がアウェーで町田と対戦し、０―３で完敗した。今季４戦４勝、改修後は通算９戦無敗（８勝１分け）だった国立開催での試合だったが、前半１５分に町田ＭＦ白崎に先制点を決められると、後半４分には同ＦＷオセフンに追加点を許す。さらに同３４分に町田のＭＦ相馬に左ＣＫを直接決められ、試合は決した。ＦＣ東京はＭＦ荒木のゴール前での決定的なシュー