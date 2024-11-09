◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節町田３―０ＦＣ東京（９日・国立）３位の町田はＦＣ東京に３―０と完勝し、１１日に試合を控える首位神戸との勝ち点差を４とし、わずかながら優勝の可能性をつなげた。前日８日には黒田剛監督の来季続投を発表。ここ５試合は持ち味の堅守や迫力のあるサイド攻撃が影を潜めていたが、この試合では攻守で町田らしさが戻った。国立をホームとした今季の試合では、４試合目で初勝利となった。この