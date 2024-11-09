◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節湘南１―１札幌（９日・レモンＳ、１万２６００人）湘南はホームで札幌に１―１で引き分け、２６年ぶりの５連勝を逃した。開始２分、ＤＦ畑大雅のスルーパスに抜け出したＦＷ鈴木章斗の左足シュートはＧＫに阻まれた。同３５分に左ＣＫからニアサイドでＤＦ大岩一貴がヘディングシュートを放つもＧＫにセーブされ、チャンスを仕留めきれない展開が続いた。札幌ゴールをこじ開けたのは２２歳