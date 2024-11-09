◆第１０３回全国高校サッカー選手権山梨県大会 ▽決勝山梨学院２―１東海大甲府（９日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）山梨学院が決勝で東海大甲府を２―１で下し、２大会ぶり１０度目の全国選手権（１２月２８日開幕）の出場を決めた。前半１５分、ＦＷオノボフランシス日華（２年）が先制弾。後半３分には１点返されたが、同２８分、途中出場のＦＷ小河原瑛太（３年）がヘディングで決勝点を決めた。小河原は、執念