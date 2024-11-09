◇明治安田J1リーグ第36節横浜2―1鳥栖（2024年11月9日駅前不動産スタジアム）横浜F・マリノスは鳥栖に2―1で逆転勝ちし、8月24日のC大阪戦以来、7試合ぶりの白星を手にした。横浜は前半26分に先制を許したが、同アディショナルタイムにFW西村拓真が同点弾。後半35分にはMF天野純の左クロスからFWアンデルソン・ロペスが左足シュートでネットを揺らした。ロペスは06〜07年のジュニーニョ（川崎F）以来となる2年連続20