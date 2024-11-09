9日の福島11R・奥羽S（ダート1700メートル）は4番人気アイファーテイオー（牡4＝鮫島、父アイファーソング）が外から力強く伸びて差し切りV。4勝目を挙げてオープン入りを決めた。内田は「いい形で競馬を運べた。ごちゃごちゃするところに入らなかったし、しまいは来るなと思った。馬の力で差し切って、我慢してくれた」と回顧。鮫島師も「理想的な競馬。あの馬の好走パターンだね」と納得の表情。今後については「様子を見な