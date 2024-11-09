◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第2日（2024年11月9日千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）大会前にツアー撤退を表明した上田桃子（38＝ZOZO）は62位から2バーディー、3ボギーの73とスコアを落とし、通算1オーバーの66位で予選落ちとなった。「昨日よりも攻めてアイアンショットはピンを狙っていけたけれど、本当にパットが入らなくて…。ただそれよりも、邪念みたいなものをしっかりと拭えて目の前の一