モデルの滝沢眞規子（46）が、天井の高い自宅リビングに設置した巨大なクリスマスツリーを披露し、反響を呼んでいる。【映像】広々とした自宅キッチン＆庭2023年11月、Instagramでリニューアルした240cmのクリスマスツリーの写真をアップしていた滝沢。その後も広々としたキッチンや庭など、オシャレな自宅の様子を投稿すると話題になっていた。2024年11月8日の更新では「家族には気が早いと言われましたがもう飾りました。