タレントの千秋が7日、Instagramを更新。尊敬する歌手・松任谷由実の自宅を訪問した時の写真を披露した。【映像】松任谷由実の豪邸の一部デビューの頃から松任谷と親交があるという千秋は、松任谷の自宅を訪れたことをInstagramでたびたび報告していた。2017年1月には「ユーミン撮影」と明かし、ゆずの北川悠仁、歌手のaikoらと開催したシャンデリアがつるされた部屋での新年会の様子を投稿していた。さらに2020年にも「松