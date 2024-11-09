2024年4月に一般男性との結婚を報告したモデルで女優の堀田茜（32）。11月7日、Instagramで投稿した喜びの報告に、芸能界やファンから祝福の声が寄せられている。【映像】祝福される堀田茜10月26日が誕生日の堀田。2022年、30歳の誕生日にはInstagramで、「30代とても楽しみにしていました。これからも謙虚に人間らしく、マイペースにまじめに。仕事もプライベートも全力で楽しみたいと思います」と抱負をつづっていた。2024