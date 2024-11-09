人気雀士の必殺技、目の当たりにしたファンはもう虜に。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月8日の第1試合。TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が繰り出した“トルネードツモ”の一撃がファンを大いに盛り上げた。【映像】迫力満点！“トルネードツモ”の打撃音南3局、1万500点持ちでラス目に沈んでいた瀬戸熊。U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が南待ちの七対子で先制リーチ。一方の瀬戸熊も必死に手を組み、打開策を