「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】「“爪あと残せ”は、もう言われない？」ももクロ・百田夏菜子に苦笑い、高橋克実が明かす人気番組の秘話とは!?11月9日（土）放送のゲストは、ももクロへの楽曲提供も手がけているシンガーソングライター・清竜人。ソロ活動とは別に“一夫多妻制アイドル”を結