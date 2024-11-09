MISAMOのMINA、SANA、MOMOの3人が、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』のリリースで日本にカムバック中。MINAは『HAUTE COUTURE』のジャケット写真のオフショットを自身のInstagramに公開した。 参考：【画像】TWICE MINA、ファン驚愕の素肌の透明度 MINAは、ONCE JAPAN限定盤、通常盤、初回限定豪華盤で着用している衣装でのソロショットをアップ。セクシーなオフショルドレスのほか、アーティスト写真と