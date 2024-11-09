名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話03【漫画】本編を読むどちらが都会なのか？47都道府県をランキングされることもあるが、地方の主要都市を比較すると、どうなのだろう？今回はＸ(旧：Twitter)で話題となった「名古屋と福岡」をギャグ漫画として描いた、のりば(@MangaNoriba)さんの創作漫画「名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話」を紹介する。■「そもそも名古屋市って都会なんですか？」から始まり、数々の名古屋デマ情報