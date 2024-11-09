2024年11月９日、国立競技場でFC町田ゼルビアとFC東京とのダービーマッチが開催された。立ち上がりは３バックシステムで臨んだ町田が素早い寄せとリズミカルなパスワークでペースを握り、FC東京を攻め立てる展開になった。 前半、町田で光ったのはFC東京のトップ下でキーマンの荒木遼太郎をマンマーク気味で抑えていた下田北斗の働きだ。彼が荒木の動きを良い形で封じ込んでFC東京の攻撃を停滞させたことが、間違いなく試