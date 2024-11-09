トッテナムで10年目を迎えた韓国代表FWソン・フンミンは、今シーズン限りで契約が満了となる。契約延長については様々な報道がされてきたなか、韓国メディア『Xpors News』は「10年間の献身が崩れ去る」と題した記事を掲載。「英メディア『TBR Football』がトッテナムがソン・フンミンと再契約を結ばないことを決め、選手側に衝撃を与えたと報道した」と伝えた。ただ、来夏に放出するわけではなく、１年の契約更新オプション