J１で３位のFC町田ゼルビアは11月９日、第36節でFC東京と国立競技場で対戦。３−０で快勝を収めた。15分、左サイドからのエリキの折り返しを白崎凌兵が決めて先制すると、49分にはオ・セフンがヘディングでネットを揺らし、２点差に。これだけでは終わらず、79分には左CKでキッカーの相馬勇紀が直接決めてリードを広げ、無失点で勝ち切った。【動画】白崎凌兵の執念のアシスト→オ・セフンのボレー弾！この結果、今季、J１初