寒い日に食べたくなるけんちん汁。料理研究家・大庭英子さん考案のレシピでは、サトイモ、大根、ニンジンなどの根菜をたっぷりと使っています。栄養満点で体にもうれしい一品です。サトイモ3個で根菜たっぷり！体にやさしい汁物全身が温まる冬の定番メニュー。やさしい味つけで、朝ごはんにもおすすめです。●けんちん汁【材料（4人分）】 サトイモ大3個（約300g） 大根150g ニンジン1／2本 シメジ1袋 木綿豆腐1／2丁 ゴ