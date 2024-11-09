◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第2日（2024年11月9日千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）9月にツアー初優勝を挙げた安田祐香（23＝NEC）が1打差2位から4バーディー、1ボギーの69で回り、通算10アンダーで辻梨恵（30＝大和証券）、全美貞（42＝韓国）と並んで首位に立った。年間女王争いではメルセデスランク首位を走り、初の戴冠に王手を懸けている竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は8番パー4での