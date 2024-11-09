巨人の戸郷翔征投手（24）が9日放送の日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（土曜前5・30）にVTR出演。尊敬する“あの人”への熱い思いを訴える場面があった。番組で長年人気となっている「プロ野球熱ケツ情報」のコーナーで、この日のテーマは「オフにしたいこと」。これに戸郷は「ゴルフ」と即答し、「東京ゴルフ倶楽部に行きたい」と100年以上の歴史を持つ名門でのプレーを想像して目を輝かせた。そして、誰を誘って行