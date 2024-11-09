「コンビニ食品は栄養が偏る…」そんなイメージをもっている方も少なくないはず。しかし、美容ジャーナリストとして活躍する天野佳代子さんによれば、コンビニ食品でも十分に美容や健康を保てるとのこと！天野さんがリピートするおすすめのコンビニ食品をご紹介します。便秘を防いで「やせ体質」にお通じをよくすることは、代謝アップにも必要なこと。「毎朝、食後にヨーグルトを食べていますが、菌によって働きが違うので、毎日