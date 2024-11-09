18歳の誕生日を迎え、プレゼントされたスイカを食べるアフリカゾウの「媛」＝9日午後、愛媛県砥部町国内で初めての人工保育で成長してきた雌のアフリカゾウ「媛」が9日、18歳になり、愛媛県砥部町の県立とべ動物園で誕生会が開かれた。好物のスイカやバナナ、リンゴなどの果物がプレゼントされると、あっという間に完食し、お祝いに集まった約350人の客からは歓声が上がった。媛は2006年11月9日に同園で生まれた。母ゾウ「リカ